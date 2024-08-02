الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي وسط ترقب لبيانات وظائف أمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة واحتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في سبتمبر ، بينما يترقب المشاركون في السوق بيانات عن الوظائف في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2463.48 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو ما يقل بنحو 20 دولارا فقط عن ذروة قياسية سجلها في يوليو تموز بلغت 2483.60 دولارا.

وارتفعت الأسعار بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2507.80 دولارات.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش بحثا عن المزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة قد يتم خفضها قريبا ربما في سبتمبر أيلول إذا مضى الاقتصاد الأمريكي في مساره المتوقع.

وقفزت رهانات المتعاملين على خفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول إلى 31.5 بالمئة ارتفاعا من 11.8 بالمئة في وقت سابق من الأسبوع، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وقال أجاي كيديا المدير في كيديا كوموديتيز للسلع الأولية في مومباي "أسعار الذهب قد تخترق مستوى 2500 دولار إذا شهدنا المزيد من الاشتعال في التوتر الجيوسياسي وصدر تقرير أضعف عن الوظائف يرفع الرهانات على خفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر".

يعتبر الذهب تحوطا ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وقال ييب جون رونج خبير السوق الاستراتيجي في آي.جي إن الإقبال على الملاذات الآمنة ساعد في ضخ بعض التدفقات الصافية إلى المعدن الأصفر وسط بيئة أوسع من النأي عن المخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 28.92 دولارا، وزاد البلاتين 1.3 بالمئة أيضا إلى 973.60 دولاراً. ويتجه المعدنان إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.

وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 912.07 دولار.



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