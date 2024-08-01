خطر اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط يرفع أسعار النفط

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، مواصلة مكاسبها الكبيرة من الجلسة السابقة بعد مقتل زعيم حماس في إيران، مما أثار خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وذلك على خلفية مؤشرات على طلب قوي على النفط في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتًا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 81.51 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0007 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتًا أو 0.9 بالمئة إلى 78.60 دولارًا للبرميل.

وكانت العقود الأكثر نشاطًا على كلا الخامين القياسيين قد قفزت بنحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

اغتيل زعيم حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء بعد أقل من 24 ساعة من مقتل أكبر قائد عسكري بجماعة حزب الله اللبنانية في ضربة إسرائيلية على العاصمة بيروت.

وتثير عمليتا القتل مخاوف من تحول الحرب الدائرة منذ عشرة أشهر في غزة بين إسرائيل وحماس إلى حرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط من المنطقة.

وقال شينو ميتسوكو نائب ممثل اليابان لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء: "نخشى أن تكون المنطقة على شفا حرب شاملة"، في حين دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية.

كما تدعمت أسعار النفط بمجموعة من البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتراجع الدولار.

فقد أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن الطلب القوي على الصادرات دفع مخزونات النفط الخام الأمريكية إلى الانخفاض بمقدار 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو إلى 433 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية لخمسة أسابيع متتالية، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ يناير 2021.

وأظهرت بيانات منفصلة صادرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن الطلب على النفط في الولايات المتحدة في مايو كان عند مستوى غير مسبوق لهذه الفترة، إذ ارتفع استهلاك البنزين إلى أعلى مستوياته منذ أوقات ما قبل الجائحة.

في غضون ذلك، واصل مؤشر الدولار التراجع يوم الخميس من الجلسة السابقة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه ترك الباب مفتوحًا لخفض في سبتمبر. يمكن أن يعزز ضعف الدولار الطلب على النفط من المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

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