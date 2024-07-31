الذهب يتجه لتحقيق مكاسب شهرية وسط آمال خفض الفائدة

المصدر: رويترز

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تتجه أسعار الذهب اليوم "الأربعاء" لتحقيق أفضل مكاسب شهرية منذ مارس بفعل المخاوف الجيوسياسية وآمال خفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر ، وذلك وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2424.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1341 بتوقيت جرينتش، وزاد قرابة أربعة بالمئة على أساس شهري.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2422.50 دولار.

ومن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة دون تغيير مع اختتام اجتماعه في وقت لاحق من اليوم، وقد يشير أيضا إلى أن خفض تكاليف الاقتراض قد يحدث في اجتماع سبتمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 28.83 دولار للأوقية. ومن المنتظر أن تتكبد خسارة للشهر الثاني على التوالي.

وزاد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 971.55 دولارا للأوقية، وصعد البلاديوم 4.5 بالمئة إلى 929 دولار لكن المعدنين يتجهان إلى انخفاض شهري.

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