الأسهم الأوروبية ترتفع 1 % مدعومة بأرباح الشركات

المصدر: رويترز

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استهلت الأسهم الأوروبية تداولات الأربعاء على ارتفاع واحد في المئة، مدعومة بمكاسب بعض الشركات، فيما تصدر سهم شركة (إيه.إس.إم.إل) القيادي المكاسب، بعد تقرير يفيد بأن الشركة الهولندية لتصنيع معدات الرقائق، ستُعفى من قواعد أمريكية جديدة بشأن صادرات معدات الرقائق.

وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، أعلى مستوى في أسبوعين، عند 519.42 نقطة خلال التداولات. وحقق المؤشر القياسي مكاسب 1.5 في المئة هذا الشهر.

وارتفعت أسهم (إيه.إس.إم.إل) ستة في المئة، بعد أن ذكرت رويترز أن قواعد أمريكية جديدة بشأن صادرات معدات الرقائق الأجنبية إلى الصين، ستستثني بعض الحلفاء، بما في ذلك الشركة الهولندية. وصعد مؤشر قطاع التكنولوجيا 2.3 في المئة.

وصعد سهم إيرباص 5.2 في المئة، بعد أن كشفت أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم عن نتائج الربع الثاني.

وارتفع سهم سافران لصناعة محركات الطائرات والمعدات 1.1 في المئة، بعد أن أعلنت عن تحقيق أهدافها المالية، عقب تحقيق أرباح كبيرة في النصف الأول من العام.

وزادت أسهم قطاع الطيران والفضاء 1.7 في المئة.

وتقدم سهم (إتش.إس.بي.سي) ثلاثة في المئة، بعد أن تعهد البنك بإعادة شراء أسهم بقيمة ثلاثة مليارات دولار، عقب إعلانه عن استقرار أرباح النصف الأول.

وارتفع سهم شنايدر إلكتريك 3.4 في المئة، بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية المتخصصة في صناعة المعدات الكهربائية وأنظمة التشغيل الآلي، عن نتائج النصف الأول من العام.

وتراجع سهم ولترز كلوير ستة في المئة، بعد أن أصدرت شركة خدمات المعلومات الهولندية نتائجها للنصف الأول من العام.

وانخفض سهم جلاكسو سميث كلاين واحداً في المئة، بعد أن رفعت شركة الأدوية البريطانية أرباحها ومبيعاتها السنوية.

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