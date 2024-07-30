هبوط أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن الطلب الصيني وتراجع القلق حيال الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الثلاثاء، مواصلة الخسائر من الجلسة السابقة، على خلفية المخاوف بشأن الطلب الصيني وانحسار القلق في الأسواق من احتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 12 سنتًا بما يعادل 0.15 بالمئة إلى 79.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 0033 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 14 سنتًا أو 0.18 بالمئة إلى 75.67 دولار للبرميل.

وأحدثت موجة من التطورات الاقتصادية المخيبة للآمال من الصين هزة في الأسواق في الآونة الأخيرة. وأشارت نتائج استطلاع أجرته رويترز ونشرت يوم الاثنين إلى أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش للشهر الثالث في يوليو تموز.

وخفض سيتي يوم الاثنين توقعات نمو الصين إلى 4.8 بالمئة من 5 بالمئة، بعد أن جاء نموها دون تقديرات المحللين في الربع الثاني من العام، مشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي ازداد تباطؤًا في يوليو تموز.

كما انخفضت أسعار النفط 2 بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن أشارت إسرائيل إلى أن ردها على هجوم صاروخي شنه حزب الله على هضبة الجولان المحتلة يوم السبت سيكون محسوبًا لتجنب الانجرار إلى حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط.

ودعمت ذلك جهود دبلوماسية أمريكية، والتي نشرت عنها رويترز يوم الاثنين، تهدف إلى تقييد رد إسرائيل ومنعها من ضرب العاصمة اللبنانية بيروت أو أي بنى تحتية مدنية رئيسية ردًا على ذلك.

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