الين يرتفع بعد زيادة الطلب على العملة اليابانية جراء التوتر في الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

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ارتفع الين الياباني اليوم الاثنين، معوضًا انخفاضات سابقة، إذ أدى تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على العملة اليابانية باعتبارها ملاذًا آمنًا.

وتدرس تل أبيب الرد على هجوم صاروخي على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، والذي أدى إلى سقوط 12 قتيلًا. واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة جماعة حزب الله اللبنانية بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع على بلدة مجدل شمس بالجولان.

ويكشف رد فعل السوق عن هشاشة معنويات المستثمرين في أعقاب عمليات البيع السريعة لأسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي، والتي ساعدت الين على الارتفاع إلى أعلى مستوى له في 12 أسبوعًا مقابل الدولار يوم الخميس.

وانخفض الدولار في أحدث التعاملات بنسبة 0.17% إلى 153.51 ين بعد هبوطه بنسبة 0.35% في بادئ الأمر.

وبدأ الدولار تعاملات اليوم بارتفاع حوالي 0.36% مع امتداد انتعاش سوق الأسهم العالمية من يوم الجمعة إلى يوم الاثنين في آسيا، مع ارتفاع متوسط أسهم المؤشر نيكي الياباني بأكثر من 2%.

وانخفض الدولار إلى 151.945 ين يوم الخميس للمرة الأولى منذ الثالث من مايو، وأنهى الأسبوع منخفضًا بنسبة 2.4% في أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر أبريل.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو والجنيه الإسترليني وست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.19% إلى 104.17.

وانخفض اليورو بنسبة 0.15% إلى 166.53 ين.

واستقر عند 84.35 بنس بريطاني، ولم يبتعد كثيرًا عن أعلى مستوى له عند 84.48 بنس يوم الجمعة، وهو الأقوى منذ العاشر من يوليو.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14% إلى 1.2885 دولار.

وصعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.24% إلى 0.6563 دولار أمريكي، ليتعافى من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 0.65105 دولار، وهو مستوى لم يحدث منذ بداية مايو.

وسجلت العملة المشفرة الرئيسية، البتكوين، ارتفاعًا بنسبة 2.6% إلى 69212 دولار بعد أن تلقت بعض الدعم من التعليقات الإيجابية للمرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقال ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة يجب أن تهيمن على هذا القطاع وإلا فإن الصين ستفعل ذلك.

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