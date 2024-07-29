ارتفاع أسعار الذهب مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية وتصاعد التوترات

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر وتصاعد حدة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، بينما تحول التركيز إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية المقرر انعقاده في وقت لاحق من الأسبوع.

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 2397.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0025 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 2396.70 دولار.

تجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية للبنك المركزي الأمريكي يومي 30 و31 يوليو، ومن المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% إلى 5.50%. لكن بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف في يونيو وتباطؤ التضخم وتعليقات كبار المسؤولين في البنك المركزي الأمريكي دفعت سوق العقود الآجلة إلى تسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

على الصعيد الجيوسياسي، فوض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو لاتخاذ قرار بشأن "طريقة وتوقيت" الرد على الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم السبت على هضبة الجولان وتسبب في مقتل 12 طفلاً وفتى. واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة جماعة حزب الله اللبنانية بالمسؤولية عن ذلك الهجوم.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 28.14 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.9% إلى 943.49 دولار. وصعد البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 909.71 دولار.

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