الذهب يرتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة اليوم "الجمعة" مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط تزايد الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة في سبتمبر بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو واحد بالمئة إلى 2386.99 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ التاسع من يوليو "الخميس". وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.4 بالمئة إلى 2386 دولارا.

وحصل صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي على مؤشرات جديدة تظهر إحراز تقدم في كبح التضخم، ما غذى التوقعات بأنهم سيستغلون اجتماعهم الأسبوع المقبل للإعلان عن خفض أسعار الفائدة بدءا من سبتمبر.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليص كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائداً.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في مايو.

وبعد صدور هذه البيانات، انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في أسبوع واحد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.80 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 931.83 دولار. وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 897 دولارا.

وتتجه الفضة والبلاتين والبلاديوم نحو تكبد خسارة أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي.



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