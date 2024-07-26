استقرار الدولار بعد تقرير التضخم الأمريكي

المصدر: رويترز

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تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات الأسعار في الولايات المتحدة التي أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في التضخم دون المستوى المقلق الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكية) إلى إعادة النظر إلى تيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يصدر عن وزارة التجارة 0.1 بالمئة في يونيو كما كان متوقعاً بعد أن استقر في مايو، وهو ما يسهم في تهيئة الظروف للاحتياطي الاتحادي للبدء في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 بالمئة بعد ارتفاعه 2.6 بالمئة في مايو، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

ونفقات الاستهلاك الشخصي من المؤشرات الرئيسة للتضخم التي يستخدمها البنك المركزي الأمريكي في صنع السياسة النقدية.

وقد يساعد تراجع ضغوط التضخم المسؤولين الذي سيجتمعون الأسبوع المقبل على اكتساب الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف المركزي الأمريكي البالغ اثنين بالمئة.

وفي الوقت ذاته، كان الين الأبرز أداء بأسواق العملات هذا الشهر وارتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 151.945 مقابل الدولار أمس، بعد أن بدأ الشهر عند أدنى مستوى في 38 عاما عند 161.96 للدولار، في أعقاب ما يشتبه في أنها تدخلات قام بها بنك اليابان، مع توقعات بأنه سيشدد السياسة النقدية في اجتماعه المقرر في الأسبوع المقبل، ما سيؤدي إلى انهيار أنشطة المضاربة.

وارتفع الدولار مقابل الين 0.23 بالمئة إلى 154.29 ين. وارتفع اليورو 0.12 بالمئة 1.0857 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة عند 104.33 بعد أن ارتفع 0.08 بالمئة قبل صدور البيانات. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.2866 دولار.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 3.1 نقاط أساس فيما هبط العائد على السندات لأجل عامين، التي تتحرك عادة بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة 3.1 نقاط أساس بعد صدور التقرير.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي 30 و31 يوليو، في اليومين اللذين يجتمع فيهما بنك اليابان.

ومن المتوقع أن تبقي اللجنة تكاليف الاقتراض دون تغير لكن المتداولين لا يزالون يتوقعون أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر.

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