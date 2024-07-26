النفط في طريقه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي

المصدر: رويترز

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سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم الجمعة، إلا أنها تظل في طريقها إلى تسجيل خسائر لثالث أسبوع على التوالي بسبب ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 15 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 82.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش. كما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 13 سنتا، أو 0.2 بالمئة أيضا، إلى 78.41 دولارا.

وتفوق خسائر أوسع نطاقا تكبدتها أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية مكاسب اليوم وأمس الخميس التي تحققت بصورة رئيسية بفضل بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل أسرع من المتوقع خلال الربع الثاني.

وهبط كلا الخامين نحو خمسة بالمئة في الأسابيع الثلاثة الماضية. ويجري تداول برنت بتراجع هامشي هذا الأسبوع، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط أكثر من اثنين بالمئة.

وأظهرت بيانات صينية هذا الأسبوع أن حجم الطلب على النفط في البلاد هبط 8.1 بالمئة إلى 13.66 مليون برميل يوميا في يونيو ، ما أثار مخاوف إزاء الاستهلاك، بحسب محللين من إيه.إن.زد ريسيرش.

وتأثرت الأسعار أيضا بآمال إنهاء الحرب في قطاع غزة.

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