الذهب يرتفع قبل بيانات التضخم الأمريكية لكنه يتجه لخسارة أسبوعية

المصدر: رويترز

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تتجه أسعار الذهب لتسجيل خسارة أسبوعية رغم ارتفاعها اليوم الجمعة، قبل صدور بيانات التضخم المهمة في الولايات المتحدة التي قد توفر مؤشرات حول توقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 2374.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0235 بتوقيت جرينتش، لكنه انخفض بنسبة 1% خلال الأسبوع. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% لتصل إلى 2371.00 دولار.

وقالت سوجاندا ساشديفا، مؤسسة شركة إس.إس ويلث ستريت للأبحاث ومقرها نيودلهي: "يشهد المعدن النفيس حاليا فترة التقاط أنفاس قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع في الربع الأخير من هذا العام". وأضافت أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من المحفزات الرئيسية التي قد تؤدي إلى انتعاش كبير في الأسعار.

اليوم، يركز المستثمرون على بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يونيو، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى المركزي الأمريكي، والتي من المقرر صدورها عند الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، إلا أن ضغوط التضخم تباطأت مما يبقي على توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

عادة ما تزيد جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

على الصعيد الجيوسياسي، ضغطت نائبة الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس، على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، واعتمدت لهجة أكثر صرامة من تلك التي يستخدمها الرئيس جو بايدن.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 27.95 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.9% ليصل إلى 941.25 دولار، ويتجه المعدنان لتسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

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