احتجاجات تلغي 140 رحلة في مطار فرانكفورت

المصدر: (فرانكفورت - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الشركة المشغلة لمطار فرانكفورت، أمس، أنه تم إلغاء نحو 140 رحلة جوية في المطار بسبب احتجاجات نشطاء المناخ.

وكان من المقرر أن تكون هناك 1400 رحلة إقلاع وهبوط. وعادت مدارج الطائرات للعمل مجدداً بعد ثلاث ساعات من دخول النشطاء لأرض المطار وتثبيت أنفسهم في المدارج وحاجز بالمطار.

وأدان متحدث باسم فرابورت الاحتجاج، قائلاً إن «منفذي الاحتجاج يواجهون عقوبات مشددة ودعاوى مدنية مقابل إحداث أضرار».

اقرأ أيضاً:

شركات الطيران الأوروبية تحمّل المراقبة الجوية سبب تأخير الرحلات وإلغائها

مطار بيروت يعلن تأثر أنظمة التسجيل والحجوزات بالخلل التقني العالمي

الخطوط الجوية التركية تعلن تعطل عمليات التشغيل والرحلات

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز