مطار بيروت يعلن تأثر أنظمة التسجيل والحجوزات بالخلل التقني العالمي

المصدر: د ب ا

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أعلن رئيس مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، فادي الحسن، اليوم الجمعة، أن الخلل التقني العالمي أثر لبعض الوقت على أنظمة التسجيل والحجوزات في المطار.

وقال الحسن لـ "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية إن "الخلل التقني العالمي لم يؤثر على حركة الطيران في مطار رفيق الحريري - بيروت".

وأشار إلى أن "العطل التقني العالمي أثّر لبعض الوقت على أنظمة التسجيل والحجوزات، لكن الأمور عادت إلى طبيعتها وحركة الطيران لم تتأثر".

وكانت شركة "مايكروسوفت" قد كشفت اليوم الجمعة عن خلل في نظامها العام العالمي، ما أسفر عن مواجهة عدة مطارات في العالم مشاكل تقنية.

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