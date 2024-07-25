أسعار النفط تتراجع بفعل القلق من الطلب الصيني وتقدم مفاوضات الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما محى القلق بشأن ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، والتوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط أثر المكاسب التي شهدتها الجلسة السابقة بعد انخفاض المخزونات الأمريكية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 38 سنتاً أو 0.5% إلى 81.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 0129 بتوقيت جرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً أو 0.4% إلى 77.26 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات محللين بهبوط قدره 1.6 مليون برميل فقط.

وانخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 5.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 400 ألف برميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير انخفضت 2.8 مليون برميل مقابل توقعات بارتفاعها 250 ألف برميل.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس إن.إس تريدنج، وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية: "رغم تراجع مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، فإن المستثمرين ظلوا حذرين بشأن ضعف الطلب في الصين، كما أن توقعات إحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس أضافت إلى الضغوط".

وبحسب بيانات حكومية صينية، تتجه واردات النفط وكميات الخام المستهلكة في مصافي التكرير هذا العام إلى الانخفاض مقارنة بعام 2023 بسبب انخفاض الطلب على الوقود وسط تباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي الشرق الأوسط، اكتسبت الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس بموجب خطة وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو وتتوسط فيها مصر وقطر زخماً خلال الفترة الماضية.

وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأولية لدى راكوتن للأوراق المالية: "إذا تقدمت محادثات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط واستمرت الأسهم الأمريكية في التراجع وظل الاقتصاد الصيني متباطئاً، فقد تهبط أسعار النفط إلى مستويات أوائل يونيو".

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