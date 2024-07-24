الذهب يصعد بدعم نزول الدولار

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم "الأربعاء" مع تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية من المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على مزيد من المؤشرات بشأن توقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة مسجلا 2425.28 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2426.60 دولار.

وقال جيم ويكوف كبير محللي الأسواق لدى كيتكو ميتالز "تراجع مؤشر الدولار وانخفاض الأسعار على مؤشرات الأسهم الأمريكية وارتفاع أسعار النفط" من الأمور التي تدعم الاهتمام بشراء كل من الذهب والفضة.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى فيما فتح المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا على انخفاض في وول ستريت اليوم.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني من العام غداً الخميس، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ليونيو حزيران يوم الجمعة، لاستقاء مؤشرات بشأن مسار خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، فإن الأسواق تتوقع بنسبة 100 بالمئة خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر.

وعادة ما يؤدي انخفاض الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وخفضت الهند الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة من 15 بالمئة إلى ستة بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة مسجلة 29.36 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.8 بالمئة إلى 959.88 دولار وصعد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 941.50 دولار.

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