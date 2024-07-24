زيادة أرباح أورانج في الربع الثاني بدعم من أفريقيا والشرق الأوسط

المصدر: رويترز

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أعلنت شركة الاتصالات الفرنسية أورانج اليوم الأربعاء زيادة ربحها في الربع الثاني بفضل الأداء القوي في أفريقيا والشرق الأوسط.

وزادت الأرباح الأساسية للشركة بعد الإيجارات بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.11 مليارات يورو (3.37 مليارات دولار)، وهو ما يتماشى إلى حد بعيد مع توقعات مقدمة من الشركة لربح قدره 3.10 مليارات دولار.

وساعد في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط حيث نمت الإيرادات بنسبة 10.3 بالمئة. وفي أوروبا انخفضت الإيرادات بنسبة 2.2 بالمئة لكن المجموعة لا تزال تحقق أرباحا هناك.

وقالت الرئيسة التنفيذية كريستيل هيدمان في بيان "في فرنسا، فإن موقعنا كشركة رائدة في السوق، لا سيما في قطاع الخدمات الراقية والجودة الممتازة لشبكتنا وخدماتنا، تمكننا من الحفاظ على سياسة تسعير منضبطة".

وفقدت شركة أورانج بعض عملاء النطاق العريض في فرنسا مع استخدام الناس لخدمات الاتصالات بشكل أقل بعد جائحة كوفيد وخفض الإنفاق بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكدت المجموعة اليوم الأربعاء توجيهاتها للعام بأكمله.

وأعلنت أيضا عن اتفاقية غير ملزمة مع شركة فودافون إسبانيا لإنشاء شبكة مشتركة من الألياف للمنازل والتي من شأنها أن تغطي حوالي أربعة ملايين عميل.

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