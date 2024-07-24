ارتفاع أسعار الذهب قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة مسجلا 2416.62 دولارا للأوقية بحلول الساعة 04.02 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2417.10 دولارا.

وتوقع غالبية الاقتصاديين في مسح لرويترز أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، في سبتمبر وديسمبر، حيث يستدعي الطلب الاستهلاكي الأمريكي اتباع نهج حذر على الرغم من تراجع التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2 بالمئة مسجلة 29.28 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 945.73 دولارا للأوقية، وثبت البلاديوم عند 925.64 دولارا للأوقية.

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