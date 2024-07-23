استقرار أسعار النفط بفعل توقعات الفائض وضعف الطلب

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، حيث ساد الحذر بين المستثمرين وسط توقعات بوفرة الإمدادات وضعف الطلب، في حين تجاهلت السوق الاضطرابات الناجمة عن حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول بمقدار سنتين لتصل إلى 82.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 0320 بتوقيت جرينتش. كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر أيلول بمقدار سنتين ليبلغ 78.38 دولار للبرميل.

وتجاهل معظم المتداولين قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد بالانسحاب من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية وترشيحه نائبته كامالا هاريس. واستبعد محللو سيتي أن يروج المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو هاريس لسياسات من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على عمليات النفط والغاز.

وركزت السوق على العرض والطلب، وهو ما قال محللو مورجان ستانلي إنه من المرجح أن يتوازن بحلول الربع الرابع ويرتفع إلى فائض بحلول العام المقبل، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار برنت إلى مستوى 70-80 دولارا للبرميل.

ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي تقديراته لمخزونات النفط الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، في حين تصدر البيانات الرسمية للحكومة الأمريكية غدا الأربعاء.

وقدر استطلاع أولي أجرته رويترز لآراء ستة محللين تراجع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.5 مليون برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي يوم 19 يوليو، في حين من المرجح أن تنخفض مخزونات البنزين بمقدار 500 ألف برميل.

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