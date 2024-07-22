ارتفاع القيمة السوقية لشركة الذكاء الاصطناعي الكندية كوهير إلى 5.5 مليار دولار

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبحت شركة كوهير واحدة من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم من حيث القيمة السوقية وواحدة من أكبر الشركات الناشئة في كندا.

ونفذت كوهير جولة جديدة لجمع التمويلات على أساس أن قيمتها السوقية تبلغ 5.5 مليار دولار، لتصبح ضمن الفئة الأعلى للشركات الناشئة في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة حققت هذه المكانة دون أن تقدم تطبيقا يكتب قصائد الشعر أو يرسم اللوحات أو يساعد في أداء الواجب المنزلي.

ولكن الشركة الموجود مقرها في مدينة تورنتو الكندية تطور نماذج لغوية كبيرة مدربة باستخدام كميات ضخمة من البيانات الموجودة على الإنترنت لتحليل وإنتاج النصوص وتخصيصها لتلبية احتياجات الشركات. وجذب برنامج الشركة مئات الشركات الكبرى مثل نيشن لابس وأوراكل والتي تمتلك أيضا حصة فيها، حيث تستخدم تكنولوجيا الشركة الناشئة للقيام بمهام مثل المساعدة في نسخ موقع الويب الخاص بها والاتصال مع المستخدمين وإضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجات هذه الشركات.

وجذبت كوهير مستثمرين ضخوا فيها حوالي 500 مليون دولار. وقاد المستثمرون في هذه الجولة صندوق إدارة استثمارات التقاعد الكندي بي.إس.بي إنفستمنت إلى جانب مجموعة أخرى مثل سيسكو سيستمز وفوجيتسو اليابانية وأيه إم دي فينشرز التابعة لشركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية أدفانسد ميكرو ديفايسز، ووكالة دعم الصادرات الكندية إي.دي.سي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز