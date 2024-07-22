الذهب عند أدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار الذهب اليوم "الاثنين" إلى أدنى مستوى خلال أسبوع مع صعود الدولار بينما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية أمريكية وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لاستخلاص مزيد من الأدلة على توقيت خفض سعر الفائدة.

ونزل سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2387.99 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2389.40 دولار.

وصعد الدولار للجلسة الثالثة على التوالي، مما يجعل الذهب أعلى سعرا أمام حائزي العملات الأخرى.

وتترقب السوق الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم "الخميس"، بالإضافة إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها يوم الجمعة.

وسيركز المستثمرون أيضا على تعليقات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في ختام اجتماع المركزي الأمريكي الذي يعقد يومي 30 و31 يوليو تموز، إذ تتوقع الأسواق المالية بالكامل خفض تكاليف الاقتراض بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر أيلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوى على الإطلاق الأسبوع الماضي عند 2483.60 دولار بفضل تزايد فرص تيسير السياسة النقدية الأمريكية هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية نحو 1.1 بالمئة إلى 28.94 دولار للأوقية، بعد أن هبطت قرابة خمسة بالمئة الأسبوع الماضي.

ونزل البلاتين 1.8 بالمئة إلى 945.50 دولار في حين انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 902.69 دولار.

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