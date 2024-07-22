ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار بايدن الانسحاب من سباق الرئاسة

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، وتحول المتعاملين إلى الذهب الملاذ الآمن في مواجهة آفاق غامضة على صعيد السياسة وفي أسواق المال.

وبحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2405.40 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2407.20 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم إن احتمال خفض أسعار الفائدة والغموض السياسي في الولايات المتحدة يدعمان أسعار الذهب والظروف مهيأة لتحقيق الذهب ارتفاعا قياسيا آخر قبل نهاية عام 2024.

وتراجع الدولار في رد فعل أولي على تخلي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مواصلة السباق لإعادة انتخابه مما يمهد الطريق أمام مرشح ديمقراطي آخر لتحدي دونالد ترامب.

ويزيد انخفاض الدولار من جاذبية المعدن للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وعند قبول ترشيح الحزب الجمهوري يوم الخميس، كرر ترامب وعده بخفض الضرائب على الشركات وأسعار الفائدة. ويتوقع المحللون أيضا أن تؤدي عودة ترامب للبيت الأبيض إلى تشديد العلاقات التجارية.

وسجل الذهب ارتفاعا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2483.60 دولارا الأسبوع الماضي وسط زيادة فرص خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام مع توقع الأسواق بنسبة 97 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر ، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وعلى صعيد البيانات، سيكون التركيز الرئيسي هذا الأسبوع على بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر يوم الجمعة وبيانات أخرى منها مؤشرات مديري المشتريات من ستاندرد اند بورز جلوبال لشهر يوليو والناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وبيانات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 29.11 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 959.99 دولار في حين زاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 916.18 دولار.

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