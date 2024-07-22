تراجع ملموس لليوان الصيني أمام الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع

المصدر: رويترز

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استهل اليوان الصيني تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين بتراجع ملموس أمام الدولار على خلفية قرار بنك الشعب الصيني (المركزي) خفض أسعار الفائدة الأولية.

بلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني اليوم 1335ر7 يوان لكل دولار بتراجع قدره 20 بيب صيني عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وكان 1315 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

وفي وقت سابق أعلن المركزي الوطني لتمويل الإنتربنك خفض سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 35ر3% مقابل 45ر3% قبل الخفض.

كما تم خفض سعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري بمقدار 10 نقاط أساس إلى 85ر3% مقابل 95ر3%فبل الخفض.

وقال بنك الشعب إن الأسعار الجديدة يبدأ العمل بها اليوم.

كما خفض البنك سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسي أجل 7 أيام من 8ر1% إلى 7ر1%، في حين ضخ سيولة جديدة بقيمة 2ر58 مليار يوان (16ر8 مليار دولار) وفقا لآلية إعادة الشراء العكسي بسعر الفائدة الجديد.



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