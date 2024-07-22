المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي

المصدر: د ب أ

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قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين خفض سعر الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق، بما يتماشى مع توقعات المحللين، في إطار جهود السلطات الصينية لتخفيف السياسة النقدية وتعزيز النمو الاقتصادي.

أعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك عن خفض سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد بمقدار 10 نقاط أساس، ليصل إلى 3.35% بدلاً من 3.45% قبل الخفض. كما تم خفض سعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات، الذي تستخدمه العديد من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.85% مقابل 3.95% قبل الخفض.

يذكر أن الخفض السابق لأسعار الفائدة كان في فبراير الماضي، عندما خفض بنك الشعب سعر الفائدة على القروض الخمسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.95%، وهو أكبر خفض له في السنوات الأخيرة. في حين لم تتغير فائدة قروض العام الواحد في فبراير.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن البيانات الشهرية تحدد أسعار الفائدة الاسترشادية للبنوك بناءً على الفائدة في عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي، وبخاصة آلية الإقراض متوسطة الأجل.

وقال بنك الشعب إن الأسعار الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم. وفي وقت سابق من اليوم، خفض البنك المركزي سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام من 1.8% إلى 1.7%، في حين ضخ سيولة جديدة بقيمة 58.2 مليار يوان (8.16 مليار دولار) وفقاً لآلية إعادة الشراء العكسي بسعر الفائدة الجديد.

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