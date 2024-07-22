صادرات كوريا الجنوبية ترتفع بنسبة 18.8% خلال أول 20 يومًا من يوليو

المصدر: د ب أ

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ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 18.8% على أساس سنوي في أول 20 يومًا من شهر يوليو الجاري، بفضل الأداء الجيد في قطاعي الرقائق والسيارات، وفقًا لبيانات حكومية صدرت اليوم الاثنين.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وكالة الجمارك الكورية أن قيمة صادرات البلاد بلغت 37.17 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 20 يوليو، مقارنة بـ31.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ونمت الواردات بنسبة 14.2% على أساس سنوي لتصل إلى 37.2 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 50 مليون دولار.

بحسب القطاع، قفزت صادرات الرقائق بنسبة 57.5% خلال الفترة لتسجل 6.7 مليارات دولار، وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 1.8% لتصل إلى 3.49 مليارات دولار، وفقًا للبيانات.

كما زادت صادرات المنتجات البترولية ومنتجات الصلب بنسبة 28.4% و8.8% على التوالي.

وفي المقابل، تراجعت صادرات أجهزة الاتصالات المحمولة والسفن بنسبة 1.3% و49.1% على التوالي.

بحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، بنسبة 20.4% لتصل إلى 7.65 مليارات دولار.

ونمت الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 13.4% و3.3% لتصل إلى 6.53 مليارات دولار و3.7 مليارات دولار على التوالي.

في يونيو، زادت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو، بنسبة 5.1% على أساس سنوي لتصل إلى 57 مليار دولار، مسجلة زيادة على أساس سنوي للشهر التاسع على التوالي.

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