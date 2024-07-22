ارتفاع أسعار النفط مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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صعدت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين إذ يواصل المستثمرون ترقب مؤشرات على دورة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية من المتوقع أن تبدأ في سبتمبر

وبحلول الساعة 00:35 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار خام برنت 48 سنتًا أو 0.57% إلى 83.10 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 42 سنتًا أو 0.52% إلى 80.55 دولار للبرميل.

يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة في 30 و31 يوليو، حيث يتوقع المستثمرون أن يبقي البنك على أسعار الفائدة كما هي، مع التطلع لأي مؤشرات على خفض الفائدة هذا العام.

على الجانب السياسي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة أمس الأحد بعد ضغوط من رفاقه الديمقراطيين، معبرًا عن دعمه لنائبته كامالا هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي لمواجهة دونالد ترامب في نوفمبر.

وأثار النمو الاقتصادي الأبطأ من المتوقع في الصين، والذي بلغ 4.7% في الربع الثاني، مخاوف في الأسبوع الماضي من تأثيره على الطلب على النفط في البلاد، مما يواصل الضغط على الأسعار.

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