الذهب يتراجع عن ذروة قياسية مع ارتفاع الدولار

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب بأكثر من اثنين بالمئة اليوم "الجمعة" مع ارتفاع الدولار ووسط عمليات جني أرباح عقب صعود المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق من الأسبوع بعد تزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 2399.13 دولار للأوقية (الأونصة).

وبلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولار يوم "الأربعاء".

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2 بالمئة إلى 2401.30 دولار.

وزاد الضغط على الذهب مع ارتفاع الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات رئيسية اليوم الجمعة، وكذلك صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن قراءات التضخم الحديثة "تزيد إلى حد ما من الثقة" بأن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي بطريقة مستدامة.

وتشير هذه التصريحات إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدا. وتزداد جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا مع خفض الفائدة.

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