وول ستريت تفتح على انخفاض وسط استئناف عمليات بيع لأسهم الشركات الكبيرة

المصدر: رويترز

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تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة مع استمرار تخارج المستثمرين من أسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بصناعة الرقائق وأسهم شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية العالية، وذلك وسط تقييم لتداعيات عطل تقني عالمي.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 72.67 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 40592.35 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 1.22 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 5543.37 نقطة.

كما فقد المؤشر ناسداك المجمع 35.63 نقطة، أو 0.20 بالمئة، إلى 17835.59 نقطة.

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