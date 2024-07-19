اضطراب العمل في بورصة لندن بسبب تعطل نظام تكنولوجيا المعلومات

المصدر: رويترز

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تعطلت بعض خدمات بورصة لندن، اليوم الجمعة، إثر اضطرابات عالمية في نظام تكنولوجيا المعلومات، ترك أثره على شركات حول العالم، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي. أيه. ميديا).

ولن يتأثر تداول الأوراق المالية في البورصة جراء العطل، ولكن الخدمة الإخبارية التنظيمية بها توقفت عن العمل صباح اليوم.

وقال متحدث باسم البورصة: "نواجه حاليا مسألة تقنية من طرف ثالث تؤثر على بعض خدماتنا".

وأضاف: "نسعى لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن وسنواصل تزويد عملائنا بالتحديثات."

وسببت مشكلة حاسوبية اضطرابات واسعة النطاق في أنحاء العالم، اليوم الجمعة.

ووفقا لتقارير إعلامية، تعطل العمل في بنوك وشركات ومستشفيات، وأيضا حركة الطيران، في دول أخرى.



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