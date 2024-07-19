أكبر ميناء في أوروبا : تضرر بعض الشركات من تعطل أنظمة تكنولوجيا المعلومات عالميا

المصدر: د ب أ

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أعلنت متحدثة باسم ميناء روتردام، أكبر ميناء في أوروبا أنه يتوقع أن تتأثر بعض الشركات بتعطل أنظمة تكنولوجيا المعلومات بمختلف أنحاء العالم، لكنه لا يعرف بعد عدد الشركات التي تعاني من المشكلات.

وأضافت المتحدثة "نحقق حاليا في مدى التأثير"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

جدير بالذكر أن 3000 شركة تقع في الميناء والمجمع الصناعي..

كانت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه إل إم) قد علقت معظم عملياتها بسبب الأعطال الحاسوبية التي حدثت في جميع أنحاء العالم، حسبما أعلنت الشركة في أمستردام اليوم الجمعة.

وفي الولايات المتحدة، أوقفت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية رحلات شركات طيران كبرى، وهي "يونايتد" و"أمريكان" و"دلتا".

وأبلغت مطارات ألمانية في برلين وهامبورج وشتوتجارت وكولونيا-بون ونورنبرج عن انقطاع الخدمة بدرجات متفاوتة.

وفي المملكة المتحدة، انقطع بث قناة سكاي نيوز، بينما حذرت أكبر شركة قطارات في البلاد الركاب من تعطل محتمل بسبب "مشكلات واسعة النطاق في تكنولوجيا المعلومات"، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي. أيه. ميديا) اليوم الجمعة.

ووفقا لتقارير إعلامية، تعطل العمل في بنوك وشركات ومستشفيات، وأيضا حركة الطيران، في دول أخرى.

وأكدت شركة مايكروسوفت الليلة الماضية أنها تحقق في مشكلة تتعلق بخدماتها وتطبيقاتها، حيث حذر موقع حماية الخدمة بشركة التكنولوجيا العملاقة من "تراجع في الخدمة"، مما يعني عدم تمكن المستخدمين من الوصول إلى العديد من الخدمات الأكثر شعبية للشركة، التي تستخدمها الكثير من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.



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