رغم تراجع أسعاره .. الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي إذ أدت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر إلى زيادة الإقبال على المعدن.

وبحلول الساعة 02.31 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2424.34 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفع 0.7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2483.60 دولارا يوم الأربعاء.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2426.10 دولارا.

كما زاد الضغط على الذهب مع ارتفاع الدولار 0.1 بالمئة اليوم الجمعة، وصعدت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

وقال كيلفن وونغ كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا إن الذهب يشهد حاليا بعض عمليات جني الأرباح لكن الأمور تبدو إيجابية على المدى المتوسط وسط حالة من الضبابية السياسية ومع اقتراب خفض أسعار الفائدة.

وترجح الأسواق بنسبة 98 بالمئة خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن قراءات التضخم الحديثة "تزيد إلى حد ما من الثقة" بأن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي بطريقة مستدامة، ما يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدا.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن ذلك لم يشر إلى تحول جوهري في سوق العمل وسط إغلاق مؤقت لمصانع السيارات واضطرابات بسبب الإعصار بيريل.

وجاء في بيانات الجمارك انخفاض صادرات الذهب السويسرية في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2022 بسبب تراجع الشحنات إلى الصين والهند.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 29.54 دولارا للأوقية. وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 962.65 دولارا وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 926.50 دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسائر أسبوعية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز