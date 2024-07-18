ارتفاع الين الياباني إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع

المصدر: رويترز

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ارتفع الين الياباني اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع مما حفز تكهنات حول تدخل رسمي في حين يترقب المتعاملون اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة لمعرفة اتجاهات اليورو.

واستقر اليورو عند 1.0929 دولار بالقرب من ذروة أربعة أشهر التي سجلها أمس الأربعاء قبل اجتماع يتوقع أن ينتهي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وينصب التركيز فيه على ما إذا كان صناع السياسة في المركزي الأوروبي سيدعمون رهانات السوق على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وقال جو كابورسو من بنك الكومنولث الأسترالي "نتوقع أن يؤكد البنك المركزي الأوروبي على أن خفض أسعار الفائدة في المستقبل سيتوقف على مزيد من الانخفاض في التضخم ونمو الأجور".

وأضاف "الخطر هو أن تتقلص فرص إجراء خفض في سبتمبر".

وحقق الدولار الأسترالي مكاسب محدودة وجرى تداوله عند 0.6738 مقابل الدولار، وانخفض الجنيه الاسترليني قليلا إلى أقل من 1.30 دولار بعد أن أظهرت بيانات بريطانية ثبات معدل البطالة وتباطؤ نمو الأجور في مايو.

وواصل الين ارتفاعه الكبير أمام الدولار ليسجل 155.37 مقابل الدولار في الساعات الأولى التي تشهد معاملات محدودة غالبا من جلسة التداول الآسيوية اليوم الخميس، قبل أن يستقر حول 156.35 بانخفاض خمسة ينات عما كان عليه قبل أسبوع.

وتشير بيانات سوق المال المرتبطة ببنك اليابان المركزي إلى أن السلطات ربما اشترت نحو ستة تريليونات ين (38.37 مليار دولار) الأسبوع الماضي، وقال متعاملون إن تحركات هذا الأسبوع تحمل بصمات المزيد من التدخل، أو على الأقل فزع الأسواق بسهولة من هذا الاحتمال.

وتشير خدمة فيد ووتش إلى إن المستثمرين يراهنون على خفض بأكثر من 60 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام وعلى زيادة أسعار الفائدة في اليابان بمقدار 20 نقطة أساس.

وأشار محللون أيضا إلى ما أصاب الأسواق من اضطراب نتيجة تصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف قوة الدولار وضعف الين واليوان بأنها مشكلة كبيرة في مقابلة مع مجلة بلومبرغ بيزنس ويك.

وحتى الآن هذا العام، يعد الين أسوأ عملات مجموعة الدول العشر الصناعية أداء مقابل الدولار بعد خسارته أكثر من تسعة بالمئة في حين انخفض اليوان نحو 2.2 بالمئة.

وارتفع سعر اليوان الصيني قليلا مع ترقب المتداولين لأنباء عن اجتماع رئيسي للقيادات في بكين من المتوقع أن ينتهي في وقت لاحق اليوم. وبلغ سعر الين في أحدث تداول 7.2576 للدولار الواحد.

وقفز الدولار النيوزيلندي واستقر حول 0.6071 دولار.

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