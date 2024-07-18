الذهب يلمع ويتجاوز مستوى القمة بفضل توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس ليجري تداولها قرب المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته في الجلسة الماضية إذ عزز تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر الطلب.

بحلول الساعة 0218 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2461.27 دولار للأوقية (الأونصة). وسجلت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483.60 دولار أمس الأربعاء.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2465 دولارا.

وقال رايان ماكنتاير كبير مديري المحافظ لدى سبروت لإدارة الأصول إن انخفاض أسعار الفائدة والانتخابات الأمريكية عاملان مباشران من المرجح أن يدفعا الذهب ليتجاوز 2500 دولار إذ يميل المعدن الأصفر إلى الاستفادة من الغموض المحيط بالاقتصاد والوضع الجيوسياسي.

وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وأشار كل من عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر ورئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز إلى قرب تطبيق سياسة نقدية أكثر تيسيرا. على نحو منفصل، قال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند إنه "متفائل للغاية" بشأن حدوث انخفاضات واسعة في التضخم.

وتتوقع الأسواق خفضا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر أيلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وأظهر مسح أجراه المركزي الأمريكي أن النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة توسع بوتيرة طفيفة إلى متواضعة في الفترة من أواخر مايو أيار حتى أوائل يوليو تموز، مع توقع الشركات نموا أبطأ في المستقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.35 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 994.81 دولار وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 955.77 دولار.

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