النفط يتراجع بضغط من تباطؤ الطلب الصيني

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء وحوم برنت حول أدنى مستوى في شهر الذي سجله الجلسة السابقة بضغط من مؤشرات على تباطؤ الطلب من الصين، لكن هبوط المخزونات الأمريكية حد من الخسائر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 83.58 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06.20 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.63 دولارا للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين في الجلسات الثلاث السابقة، مع تسجيل العقود الآجلة لخام برنت 83.30 دولارا أمس الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ 17 يونيو.

وأظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 4.7 بالمئة في الربع الثاني، في أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من 2023.

كما ارتفع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء ما زاد من تكلفة النفط على المستثمرين الحائزين للعملات الأخرى.

وقالت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 4.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات الخام 33 ألف برميل. وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها الرسمي عن المخزونات في الساعة 14.30 بتوقيت غرينتش.

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