أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى قياسي بدفعة من توقعات خفض الفائدة

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لأعلى مستوياتها على الإطلاق بدفعة من تزايد الآمال بشأن خفض محتمل للفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر بعد تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2468.55 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.56 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل لذروة قياسية بلغت 2482.29 دولارا. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2474.50 دولارا.

وتتوقع الأسواق حاليا خفض المركزي الأمريكي للفائدة بنحو 25 نقطة أساس على الأقل في سبتمبر. وتزيد جاذبية الذهب عندما تتراجع أسعار الفائدة.

وقال جيروم باول رئيس المركزي الأمريكي يوم الاثنين إن قراءات التضخم الأحدث "تزيد إلى حد ما الثقة" في أن وتيرة زيادة الأسعار في طريقها للعودة للمستهدف من البنك المركزي، وهو تصريح أشار إلى أن خفض الفائدة قد لا يكون بعيدا.

وعبرت أدريانا كوجلر محافظة المركزي الأمريكي أمس الثلاثاء عن تفاؤل حذر فيما يتعلق بعودة التضخم للنسبة المستهدفة التي تبلغ اثنين بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 31.04 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 999.91 دولارا، وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 967.06 دولارا.

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