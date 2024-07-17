استقرار أسعار النفط مع تعويض تباطؤ الطلب نقص العرض

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء في ظل تعارض علامات ضعف نمو الطلب في الصين مع احتمالات انخفاض مخزونات النفط الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 83.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0010 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 80.65 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين في الجلسات الثلاث السابقة، مع تسجيل العقود الآجلة لخام برنت عند 83.30 دولار أمس الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ 17 يونيو .

وعوضت المخاوف بشأن الطلب وقوة الدولار علامات تقلص الإمدادات في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وقالت مصادر بالسوق اليوم الأربعاء نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو .

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات الخام 33 ألف برميل. وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها الرسمي عن المخزونات في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

وفي الوقت نفسه، يساعد ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في الحد من انخفاض أسعار النفط.

وقال مركز المعلومات البحرية المشترك للبحر الأحمر وخليج عدن أمس الثلاثاء إن ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا تعمل على تقييم الأضرار والتحقق من حدوث تسرب نفطي محتمل بعد أن هاجمها الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر.

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