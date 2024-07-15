ارتفاع سعر البتكوين بعد محاولة اغتيال ترامب

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين إلى أكثر من 62 ألف دولار للوحدة الواحدة، وهو أعلى مستوى له منذ أسبوع، بعد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الحالية دونالد ترامب الداعم للعملات الرقمية مما عزز فرص فوزه في الانتخابات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العملة المشفرة الأكبر في العالم ارتفعت بنسبة 5ر4% لتسجل 62609 دولارا للواحدة الواحدة بحلول الساعة الخامسة وربع صباح بتوقيت لندن وهو أعلى مستوى للبتكوين منذ أسبوع. كما ارتفعت العملات المشفرة الأصغر مثل إيثر العملة الثانية التي ارتفع سعرها بنسبة 4% تقريبا.

وتعرض ترامب لإطلاق نار خلال مؤتمر انتخابي في ولاية بنسلفانيا مما أدى إلى مقتل شخص واحد ومطلق النار وإصابة المرشح الرئاسي إصابة طفيفة في الأذن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز