الين الياباني يسجل أسوأ أداء بين عملات دول مجموعة العشر هذا العام

المصدر: د ب أ

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سجل الين الياباني أسوأ أداء بين عملات دول مجموعة العشر خلال العام الحالي حتى الآن، حيث سجل انخفضا بنسبة 64ر10٪ مقابل الدولار الأمريكي، ويجرى تداوله عند 83ر157 مقابل الدولار.

وكان أداء الين الياباني أقل من أداء مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 66ر13 نقطة مئوية.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء أن العملات الأخرى ذات الأداء الضعيف بين عملات مجموعة العشر جاءت كما يلي:



الفرنك السويسري، سجل انخفاضا بنسبة 93ر5% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام حتى الآن.

وسجلت الكرونة النرويجية، سجلت انخفاضا بنسبة 89ر4% أمام الدولار.

وسجل الدولار الأسترالي انخفاضا بنسبة 41ر0%.أمام الدولار ، كما سجل اليورو انخفاضا بنسبة 20ر1%مقابل الدولار.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن أفضل العملات آداء كان الجنيه الإسترليني حيث سجل ارتفاعا بنسبة 02ر2% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام حتى الآن.

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