أسهم أوروبا تصعد لأعلى مستوى في شهر مع توالي نتائج الأعمال الإيجابية

المصدر: رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بفضل نتائج أعمال إيجابية، في حين عززت بيانات التضخم بالولايات المتحدة الآمال في خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 07.13 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته منذ 13 يونيو بقيادة المكاسب في قطاع الاتصالات.

وكان المؤشران كاك 40 الفرنسي وفايننشال تايمز 100 البريطاني هما الأفضل أداء، إذ ارتفع كل منهما 0.5 بالمئة.

وارتفعت أسعار المستهلكين في فرنسا 2.5 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، في تأكيد لقراءة أولية، فيما انخفضت أسعار البيع بالجملة في ألمانيا 0.6 بالمئة في يونيو على أساس سنوي.

في غضون ذلك، انخفض تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع، وكانت الزيادة السنوية هي الأقل خلال عام مما عزز وجهات النظر القائلة إن اتجاه انخفاض التضخم عاد إلى المسار الصحيح ليقترب مجلس الاحتياطي الاتحادي خطوة أخرى من خفض أسعار الفائدة.

وارتفع سهم إريكسون ثمانية بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع معدات الاتصالات السويدية عن انخفاض جاء أقل من المتوقع في مبيعات الربع الثاني، والذي سجل سبعة بالمئة.

ويبدأ موسم إعلان نتائج الأعمال في الولايات المتحدة مع اعتزام بنوك كبرى، منها جيه.بي مورجان تشيس وويلز فارجو وسيتي جروب، إصدار نتائج أعمالها قبل انتهاء ساعات التداول.

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