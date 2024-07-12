الين يتراجع بعد بيانات أمريكية وتكهنات بشأن تدخل حكومي

المصدر: رويترز

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تراجع الين اليوم الجمعة وسط استمرار قلق المتعاملين بعد صعود كبير في الجلسة السابقة أعقب صدور بيانات أظهرت انخفاضاً غير متوقع في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة وسط تكهنات بأن طوكيو تدخلت في سوق العملات.

وتأرجحت العملة اليابانية، التي تحوم قرب أدنى مستوياتها منذ 38 عاماً، بين المكاسب والخسائر في تعاملات متقلبة في التعاملات الآسيوية قبل أن تنخفض قليلاً. وتراجعت في أحدث تعاملات 0.19 بالمئة إلى 159.08 للدولار.

وكان الين قد ارتفع ثلاثة بالمئة تقريبا إلى 157.40 أمس الخميس مباشرة بعد تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والذي أظهر تباطؤاً في حركة الأسعار، ما عزز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بحلول سبتمبر أيلول.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 93 بالمئة خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنة بنحو 73 بالمئة قبل إعلان بيانات أسعار المستهلكين، وتتوقع الأسواق خفض الفائدة 61 نقطة أساس هذا العام.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 104.49، بالقرب من أدنى مستوى في شهر عند 104.07 الذي لامسه أمس الخميس.

واستقر اليورو عند 1.08695 دولار، وهو ما يقل بشكل طفيف عن أعلى مستوى في شهر عند 1.090 دولار الذي لامسه أمس الخميس.

ويحوم الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوى في عام تقريبا الذي سجله أمس الخميس وسجل في أحدث تعاملات 1.2912 دولار بعد أن أظهرت بيانات أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بوتيرة أسرع من المتوقع في مايو أيار، مما قد يقلل من فرص خفض أسعار الفائدة في أغسطس.

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