الذهب يتجاوز 2400 دولار بعد بيانات التضخم الأمريكية

المصدر: رويترز

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قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم "الخميس" لتتجاوز 2400 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت على نحو غير متوقع الشهر الماضي مما عزز الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5 % إلى 2406.99 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 22 مايو. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 % إلى 2412.60 دولار.

وانخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع، كما كان الارتفاع على أساس سنوي هو الأقل خلال عام مما يُرجح عودة التباطؤ في الأسعار ويُقرب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خطوة أخرى من قرار خفض الفائدة.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في إفادته أمام مجلسي الشيوخ والنواب خلال اليومين الماضيين إلى أن البنك المركزي يقترب من قرار خفض الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 % إلى 31.63 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 مايو أيار، كما ارتفع البلاتين 1.9% إلى 1008.35 دولار، وزاد البلاديوم 1.6 % إلى 1002.54 دولار.

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