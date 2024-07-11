الأسهم الأوروبية ترتفع قبل بيانات التضخم الأمريكية

المصدر: رويترز

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واصلت الأسهم الأوروبية تحقيق مكاسب اليوم الخميس مع ظهور المزيد من بيانات الأرباح المحدثة، بينما ينصب التركيز على بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة قد يقدم عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بقيادة مكاسب في قطاع السلع الشخصية.

وستتجه الأنظار الآن إلى بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر صدورها في الساعة 12.30 بتوقيت غرينتش ومن المتوقع أن تظهر تراجع التضخم إلى 3.1 بالمئة في يونيو من 3.3 بالمئة في الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم الألماني إلى 2.5 بالمئة في يونيو، ما يؤكد البيانات الأولية ويترك الباب مفتوحا أمام إقدام البنك المركزي الأوروبي على خفض آخر لسعر الفائدة في سبتمبر.

وارتفع سهم شركة المياه البريطانية بينون 5.8 بالمئة بعد تعيين مديرة مالية جديدة.

وهوى سهم باري كاليبو 7.1 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة الشوكولاتة السويسرية عن ارتفاع طفيف في المبيعات خلال الأشهر التسعة المنتهية في مايو، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الكاكاو يضغط على الطلب.

وانخفض سهم جالب إنرجيا البرتغالية 3.1 بالمئة بعد أن خفض مورجان ستانلي تصنيفه للسهم إلى جانب خفض السعر المستهدف.

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