بنك التنمية التركي ووزارة المالية يؤسسان صندوق استثمار برأسمال 50 مليون دولار

المصدر: د ب أ

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أعلن بنك التنمية والاستثمار التركي في إفصاح للبورصة اليوم الخميس توقيع بروتوكول مع وزارة المالية التركية لإنشاء صندوق استثمار جديد برأسمال 50 مليون دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزارة المالية تعهدت بضخ 35 مليون دولار في الصندوق الجديد، في حين سيقدم بنك التنمية والاستثمار 15 مليون دولار.

وقال البنك في بيان إنه "تم توقيع البرتوكول بين بنكنا ووزارة المالية بشأن إنشاء صندوق بنك التنمية والاستثمار التركي الأعلى برأسمال يبلغ 50 مليون دولار في إطار صندوق التنمية التركي".

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل بشأن المجالات المستهدفة لعمل الصندوق الجديد.

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