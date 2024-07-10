النفط يستقر بعد إبقاء أوبك على توقعات الطلب دون تغيير

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع إبقاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تقديراتها لنمو الطلب على النفط خلال العامين الحالي والمقبل دون تغيير، ووسط توقعات بأن تظهر بيانات أن مخزونات الخام والبنزين انخفضت في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا، أو ما يعادل 0.01 بالمئة إلى 84.67 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1312 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو ما يعادل 0.11 بالمئة إلى 81.52 دولارا للبرميل بعد تراجعه 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وأبقت منظمة أوبك في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 عند 2.25 مليون برميل يوميا وفي 2025 عند 1.85 مليون برميل يوميا.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت 1.923 مليون برميل الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.954 مليون برميل.

وانخفض الخامان في الجلسات الثلاث السابقة مع ظهور مؤشرات على أن صناعة الطاقة في ولاية تكساس الأمريكية خرجت سالمة نسبيا من إعصار بيريل.

واستأنفت شركات النفط والغاز بعض عملياتها أمس الثلاثاء. وأُعيد فتح بعض الموانئ أمس الثلاثاء وقام معظم المنتجين والمنشآت بتكثيف الإنتاج، في حين تعرضت بعض المنشآت لأضرار ولم تتم استعادة الكهرباء بالكامل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز