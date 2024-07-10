الذهب يتحرك في نطاق ضيق والأنظار على قراءة التضخم في أمريكا

المصدر: رويترز

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تداول المستثمرون الذهب في نطاق سعري ضيق اليوم الأربعاء بينما يترقبون قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تلقي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2367.79 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.29 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2374.10 دولارا.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في شهادته أمام مجلس الشيوخ إن التضخم تحسن في الأشهر القليلة الماضية، مضيفا أن "المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز" مبررات اتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرا. وسيتحدث باول أمام مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون حاليا فرصة تبلغ 73 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. ويزداد الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا مع تراجع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، المقرر صدورها غدا الخميس، أن الأسعار الرئيسية ارتفعت 0.1 بالمئة على أساس شهري، وأن الأسعار الأساسية زادت بمقدار 0.2 بالمئة. ومن شأن ذلك أن يجعل الارتفاع على أساس سنوي عند 3.1 بالمئة و3.4 بالمئة على الترتيب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 30.89 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 984.55 دولارا، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 981.37 دولارا.

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