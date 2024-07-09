النفط شبه مستقر مع تراجع المخاوف بشأن الأضرار الناجمة عن الإعصار بيريل

المصدر: رويترز

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لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الثلاثاء بعد أن أسفر الإعصار بيريل الذي ضرب مركزا رئيسيا لإنتاج النفط في ولاية تكساس الأمريكية عن أضرار أقل من المتوقع، مما هدأ المخاوف إزاء اضطراب الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 85.79 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 82.35 دولارا.

وعلى الرغم من تباطؤ نشاط تكرير النفط وإخلاء بعض مواقع الإنتاج، بدا أن المصافي الكبرى على طول ساحل الخليج الأمريكي شهدت تأثيرات ضئيلة من الإعصار بيريل الذي ضعفت قوته وتحول إلى عاصفة مدارية بعد بلوغه ساحل ولاية تكساس.

وخفف ذلك من مخاوف السوق بشأن مخاطر اضطراب الإمدادات في تكساس حيث يتم إنتاج 40 بالمئة من النفط الخام الأمريكي.

وأغلقت موانئ شحن النفط الرئيسية حول كوربوس كريستي وجالفستون وهيوستن قبل العاصفة. وأعيد فتح قناة كوربوس كريستي للسفن أمس الاثنين ومن المتوقع أن يستأنف ميناء هيوستن عملياته بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وتنتظر الأسواق أيضا صدور بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة فضلا عن مثول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمام الكونجرس اليوم وغدا.

ويراهن المستثمرون على أن البيانات التي أظهرت تباطؤا لسوق العمل تزيد بشكل كبير من فرص خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

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