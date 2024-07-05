أسعار الذهب عند أعلى مستوى في شهر بعد بيانات الوظائف الأمريكية

المصدر: رويترز

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عززت أسعار الذهب اليوم الجمعة مكاسبها لتصل لأعلى مستوى في شهر عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي أظهرت تباطؤا في سوق العمل مما يدعم التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في سبتمبر.

وبحلول الساعة 1508 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2380.91 دولار للأوقية (الأونصة). وتجاوزت المكاسب الأسبوعية للذهب الاثنين بالمئة حتى الآن. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى2389.10 دولارا.

وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 206 آلاف وظيفة في يونيو ، وهو ما يزيد قليلا عن 190 ألف وظيفة جديدة في توقعات لخبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز.

وجرى تعديل تقديرات نمو الوظائف لشهر مايو إلى 218 ألف وظيفة جديدة من 272 ألف وظيفة في تقديرات سابقة، إلى جانب تعديل تقديرات نمو الوظائف في أبريل إلى 108 آلاف وظيفة جديدة من 165 ألفا في تقديرات سابقة. وارتفع معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة مقابل أربعة بالمئة في التوقعات.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 31.10 دولار للأوقية وتتجه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ 17 مايو. وزاد البلاتين ثلاثة بالمئة إلى 1032.25 دولارا للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1025.75 دولارا.

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