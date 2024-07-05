الدولار قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيع قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية

المصدر: رويترز

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حام الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي من المرجح أن تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 1.27575 دولار، ولم يشهد تغيرا يذكر في التعاملات المبكرة ولم يكن بعيدا عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.27765 دولار والذي لامسه يوم الأربعاء.

وكسب 0.9 بالمئة خلال الأسبوع في أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف مايو ويظل العملة الرئيسية الأقوى أداء مقابل الدولار هذا العام بمكاسب بلغت 1.2 بالمئة.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو ليستقر عند 1.0816 دولار مع إحجام المتداولين عن القيام بمراهنات كبيرة بينما تستعد فرنسا لانتخابات الجولة الثانية يوم الأحد المقبل. وترجح استطلاعات الرأي عدم حصول حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على الأغلبية.

وارتفعت العملة الموحدة، التي تعرضت لضغوط منذ الدعوة إلى الانتخابات الفرنسية المبكرة في يونيو، بنسبة واحد بالمئة تقريبا خلال الأسبوع في طريقها لتحقيق أقوى أداء أسبوعي لها هذا العام.

ويعود المتداولون الأمريكيون من عطلة يوم الاستقلال، وسينصب التركيز على تقرير الوظائف غير الزراعية ومن المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم الجمعة. ومن المتوقع أن يظهر التقرير زيادة 190 ألف وظيفة في يونيو بعد زيادة بلغت 272 ألف وظيفة في مايو، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد.

وأظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية تباطؤا في الاقتصاد الأمريكي وهو ما زاد بدوره من التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة قريبا. ويتوقع المتداولون بنسبة 73 بالمئة أن يتم الخفض في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 105.05 نقاط بالقرب من أدنى مستوى له منذ منتصف يونيو.

وزاد الين 0.16 بالمئة مرتفعا لليوم الثاني على التوالي، وهو أمر لم يحدث منذ بداية يونيو. وبلغ في أحدث التعاملات 161.095 مقابل الدولار مبتعدا ببطء عن أدنى مستوى في 38 عاما عند 161.96 والذي بلغه يوم الأربعاء.

وزاد الدولار الأسترالي 0.16 بالمئة إلى 0.6736 دولار أمريكي ليحوم قرب أعلى مستوياته في ستة أشهر. أما النيوزيلندي فاستقر عند 0.6121 دولار.

وخسرت بتكوين اثنين بالمئة إلى 57088 دولارا، وهو ما يقل قليلا عن أدنى مستوى لها في شهرين الذي سجلته أمس الخميس.

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