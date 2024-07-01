وول ستريت تصعد وسط ترقب لتقرير الوظائف

المصدر: رويترز

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فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين قبل صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع ووسط ترقب لتقرير هذا الأسبوع بحثا عن إشارات على ضعف سوق العمل لتعزيز الرهان على خفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 67.34 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 39186.20 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10.60 نقاط أو 0.19 بالمئة إلى 5471.08 نقطة، كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 41.29 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 17773.90 نقطة.

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