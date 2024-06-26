تويوتا تستدعي أكثر من 145 ألف سيارة في أمريكا

المصدر: د ب أ

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تعتزم شركة تويوتا العملاقة لهندسة السيارات وتصنيعها، استدعاء 145 ألفا و254 سيارة بالولايات المتحدة، بحسب ما ورد في إشعار الاستدعاء الذي قدمته الإدارة الوطنية الامريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة عبر الإنترنت.

وأفادت وكالة بلومبرج للانباء اليوم "الأربعاء"، بأن تويوتا سوف تستدعي بعض أنواع السيارات التي تم طرحها في عام 2024، مثل "تويوتا جراند هايلاندر" و"جراند هايلاندر هايبرد" و"لكزس تى إكس 350 وتى إكس 500 هايبرد وتى إكس 550 هايبرد بلس.

وفي الاشعار أن هناك احتمال بأن وسائد الهواء الجانبية للسائق لا تفتح بشكل صحيح، وأنها يمكن أن تخرج بصورة جزئية خارج النافذة المفتوحة.

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