النفط يتجه لتحقيق ثاني زيادة أسبوعية بدفعة من مؤشرات على تحسن الطلب

المصدر: رويترز

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لم تشهد العقود الآجلة للنفط اليوم الجمعة تغيرات كبرى لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي وسط مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض مخزونات النفط والوقود الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس آب 15 سنتا إلى 85.56 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03.56 بتوقيت غرينتش، بعد مكاسب بواقع 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 14 سنتا إلى 81.15 دولارا للبرميل. وانتهى أجل عقد يوليو أمس الخميس عند 82.17 دولارا للبرميل مرتفعا 0.7 بالمئة.

وارتفعت الأسعار نحو خمسة بالمئة منذ بداية الشهر إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع.

وأظهرت بيانات الحكومة الأمريكية الصادرة أمس الخميس أن إجمالي إمدادات المنتجات، وهو مؤشر للطلب في البلاد، ارتفع بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا على مدى الأسبوع إلى 21.1 مليون برميل يوميا.

وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو إلى 457.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 2.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين انخفضت 2.3 مليون برميل إلى 231.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لزيادة 600 ألف برميل.

كما ساهمت توقعات الطلب من مناطق أخرى مثل آسيا في دفع الأسعار للارتفاع.

وأظهرت بيانات أمريكية صدرت يوم الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، مع استمرار القوة على نطاق أوسع في سوق الوظائف. وتثير معدلات التوظيف القوية احتمال أن يترك مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وجاءت تلك البيانات من عوامل الضغط على الأسعار.

وعادة تحد أسعار الفائدة المرتفعة من النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.

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